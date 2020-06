EU-hof: Hongaarse wet over financiering ngo’s illegaal

De Hongaarse wet die strenge regels oplegt aan door het buitenland gesteunde maatschappelijke organisaties (ngo’s) is in strijd met het Europees recht en de grondrechten. De wetgeving is discriminerend en schendt onder meer het recht op vrijheid van vereniging, vrij kapitaalverkeer en gegevensbescherming. Het Europees Hof van Justitie heeft dat bepaald in een zaak die de Europese Commissie tegen Hongarije had aangespannen.

De wet uit 2017 verplicht verenigingen en stichtingen die omgerekend meer dan 1400 euro buitenlandse steun krijgen zich te registreren en op websites bekend te maken dat ze geld van over de grens ontvangen. Ook moeten ze de autoriteiten informatie geven over hun geldschieters. Bij overtreding kunnen sancties volgen.

De wet van de regering van de conservatieve premier Viktor Orbán is onder meer gericht tegen de Hongaars-Amerikaanse miljardair George Soros, die politiek zou bedrijven door ngo’s te steunen.

De Europese Commissie bracht de zaak eind 2017 voor het hof en krijgt nu gelijk. De regering in Boedapest moet de wet nu intrekken of aanpassen.

Het hof in Luxemburg heeft al vaker negatief geoordeeld over wetten van de regering-Orbán. Zo sloten de Hongaarse autoriteiten vorige maand twee omstreden transitkampen voor asielzoekers na een uitspraak van het EU-hof. En in april bepaalde het hof dat Hongarije, Polen en Tsjechië asielzoekers vanuit Italië en Griekenland op hadden moeten nemen.