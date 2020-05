EU-geneesmiddelenagentschap ziet op zijn vroegst over jaar vaccin

Een vaccin tegen de ziekte Covid-19 zou in een optimistisch scenario over een jaar gereed kunnen zijn. Dit heeft het Europese geneesmiddelenbureau (EMA) in Amsterdam laten weten. Covid-19 is de ziekte die het gevolg is van het nieuwe coronavirus dat eind vorig jaar is opgedoken en wereldwijd al bijna 300.000 levens heeft geëist.

„We zien de mogelijkheid wanneer alles verloopt zoals gepland, dat sommige van die vaccins over een jaar gereed zijn om te worden goedgekeurd”, aldus Marco Cavaleri, hoofd van de afdeling biologische bedreigingen van de gezondheid.

In een heleboel landen waaronder Nederland zijn er ingrijpende maatregelen afgekondigd die de verspreiding van het virus moeten tegengaan. Veel maatregelen verbieden bepaalde samenscholingen, evenementen en andere groepsactiviteiten. Die zouden moeten blijven gelden tot er een vaccin beschikbaar is.