EU-geld en experts in strijd tegen ebola Congo

Om de uitbraak van het ebolavirus in Congo in te dammen maakt de Europese Commissie 1,5 miljoen euro vrij. Een vliegtuig met experts en medische apparatuur en benodigdheden wordt naar de getroffen gebieden gedirigeerd.

Het geld is bedoeld voor logistieke steun aan de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Ruim een ton gaat naar de Congolese afdeling van het Internationale Rode Kruis om levens te redden. Zaak is uit te zoeken met wie besmette personen contact hebben gehad en geïnfecteerden zo snel mogelijk op te sporen.

De WHO verhoogde vrijdag het volksgezondheidsrisico in Congo van hoog naar zeer hoog, nadat in de stad Mbandaka een geval van ebola was bevestigd. In totaal zijn 23 dodelijke gevallen geconstateerd.

„Alles moet worden gedaan om de gevallen van ebola te isoleren”, aldus Christos Stylianides, de EU-commissaris voor Humanitaire Hulp die is aangewezen als ebolacoördinator. „De verspreiding van deze zeer dodelijke ziekte moet worden ingedamd.”

Het Europees Medisch Korps, een team van vrijwillige specialisten, staat klaar om te worden ingezet als daarom wordt gevraagd. Ook worden de diensten van het satellietsysteem Copernicus beschikbaar gesteld.