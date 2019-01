EU: Geen heronderhandelingen over Ierse grens

Er wordt niet heronderhandeld over de backstopregeling voor de Ierse grens in het terugtrekkingsakkoord tussen Londen en Brussel.

Dat zei Europees Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker woensdag in het Europees Parlement. „De grens tussen Ierland en Noord-Ierland is een Europese grens en een prioriteit voor ons”. Juncker zei verder in nauw contact te blijven met de Britse premier Theresa May.

„We weten dat het Lagerhuis tegen veel dingen is. Tegen een no-dealbrexit, tegen een backstop. Maar we weten nog steeds niet waar ze vóór zijn”, aldus Juncker, verwijzend naar het debat en de stemmingen in het Britse parlement dinsdag. De politici droegen May op de onderhandelingen over de scheiding te gaan overdoen en de backstop, een garantie dat er nooit meer een harde grens op het Ierse eiland komt, door een alternatief te vervangen.

„We hebben die garantie nodig, ook als we het niet gebruiken. Geen enkel vangnet is echt veilig als je het op elk moment kunt verwijderen”, aldus Juncker.

Michel Barnier, de brexitonderhandelaar namens de EU, wees erop dat de backstop niet een onbuigzaam „dogmatisch iets” is maar een „oplossing voor de problemen die de brexit veroorzaakt.” Hij zei dat de EU altijd mét het Verenigd Koninkrijk heeft gewerkt, nooit tegen. „Daarom vind ik het moeilijk te aanvaarden dat ze ons nu van alles de schuld willen geven”, zei hij over Britse politici. „Maar wij zullen niets aanvaarden wat de toekomst van de EU in gevaar brengt.”

May liet woensdag weten dat toegang tot de Britse viswateren niet ter discussie staat in gesprekken met de Europese Unie over een mogelijke aanpassing van de brexitdeal. Eerder had May gewaarschuwd dat andere landen nieuwe eisen kunnen gaan stellen, waaronder de toegang tot Britse viswateren na de brexit.

Toen May door een parlementariër werd gevraagd of ze alle pogingen van EU-leden wilde bestrijden om gegarandeerde toegang tot de Britse viswateren terug te krijgen, zei May: „Ik ben heel duidelijk ... we hadden die overeenkomst en daar is niet weer over te onderhandelen”.

Ierland ziet geen mogelijkheden om de backstopregeling voor de Ierse grens te vervangen door een alternatief, zoals het Britse parlement wil. De Ierse minister Simon Coveney (Buitenlandse Zaken) zei woensdag tegen omroep RTÉ dat allerlei mogelijke alternatieven al zijn getest en afgevallen.

May heeft woensdagmiddag „een nuttige gedachtewisseling” over de brexit gehad met oppositieleider Jeremy Corbyn. Het was voor het eerst in twee weken dat de leider van Labour instemde met een gesprek met May. Corbyn had voor een gesprek met May geëist dat ze eerst zou garanderen dat er geen no-dealbrexit komt. Maar May weigerde dat. De twee leiders spraken af elkaar „snel” weer te ontmoeten, meldde de BBC.