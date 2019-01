EU: geen heronderhandeling Ierse grens

De Europese Unie voelt er niets voor het brexitakkoord met Londen weer open te breken. De Britse premier Theresa May kreeg dinsdag van haar parlement opdracht een alternatief te vinden voor de zogenoemde backstopregeling voor de Ierse grens, maar volgens Brussel zijn nieuwe onderhandelingen niet aan de orde.

„We hebben het in november gezegd, we hebben het in december gezegd, we hebben het na de eerste stemming in het Lagerhuis gezegd en we zeggen het vandaag opnieuw: dit blijft de beste en enige deal die mogelijk is”, aldus voorzitter Jean-Claude Juncker van de Europese Commissie, het dagelijks bestuur van de Europese Unie.

Premier May sloot eerder een deal met Brussel, maar die sneuvelde enkele weken geleden in het Lagerhuis. „De deal die we sloten met de EU is met 230 stemmen verworpen in het parlement. Daarom moeten we die deal wijzigen om meer parlementaire steun te krijgen”, legde de woordvoerder van May uit.

Een van de pijnpunten is de onder brexiteers onpopulaire backstop, die moet garanderen dat er geen harde grens terugkeert tussen het Britse Noord-Ierland en EU-lidstaat Ierland. Als tijdens de transitieperiode die volgt op de brexit geen andere manier wordt gevonden om de grens open te houden, blijft het Verenigd Koninkrijk voor onbepaalde tijd deel uitmaken van een douane-unie met de EU. Londen kan dan niet eenzijdig uit die regeling stappen.

Het Britse parlement stemde dinsdagavond met 317 tegen 301 stemmen voor een door May gesteunde motie waarin stond dat er „alternatieve regelingen” moet worden gevonden voor dat noodplan. De tijd dringt, want het Verenigd Koninkrijk verlaat de Europese Unie op 29 maart.

De Ierse regering liet woensdag weten geen haalbare alternatieven te zien voor de backstop. Andere mogelijkheden zouden al zijn onderzocht en afgevallen. De Duitse minister Heiko Maas (Buitenlandse Zaken) riep Londen ondertussen op snel duidelijk te maken wat voor wijzigingen het voor ogen heeft.

Commissievoorzitter Juncker kwam met een vergelijkbare reactie. „We weten dat het Lagerhuis tegen veel dingen is. Tegen een no-dealbrexit, tegen een backstop. Maar we weten nog steeds niet waar ze voor zijn”, stelde hij.