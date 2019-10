EU geeft Britten drie maanden uitstel

De Europese Unie geeft het Verenigd Koninkrijk drie maanden extra om een ordelijk vertrek uit de unie te regelen. De Britten kunnen ook eerder dan 31 januari vertrekken, als de goedkeuring van het scheidingsakkoord eerder rond is. Dat heeft EU-president Donald Tusk gemeld.

De EU-ambassadeurs van de 27 overige lidstaten hebben maandag ingestemd met het door de Britse premier Boris Johnson gevraagde uitstel van drie maanden. Een brexit zonder akkoord op 31 oktober is daarmee definitief van de baan. Wel moet de regering in Londen het uitstel nog formeel aanvaarden, waarna de Europese Raad (van regeringsleiders) de zaak schriftelijk officieel maakt.

De Franse regering had eerder een voorkeur uitgesproken voor een korter uitstel, maar heeft nu toch ingestemd met drie maanden. De Britten kunnen als het papierwerk in orde is ook vertrekken op 1 december of 1 januari. De EU stelt als harde voorwaarde dat het akkoord over de vertrekvoorwaarden, dat deze maand met Johnson werd gesloten, niet wordt opengebroken.