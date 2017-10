EU geeft 60 miljoen voor stabiliseren Irak

De Europese Unie maakt ruim 60 miljoen euro vrij om Irak stabieler te maken nu terreurbeweging IS is verjaagd uit Mosul en andere gebieden die het controleerde. Daarvan gaat 10 miljoen naar de VN voor het opruimen van landmijnen. De rest is bedoeld voor basisvoorzieningen, reparatie van infrastructuur en leningen voor kleine bedrijven.

Op humanitair en veiligheidsgebied is volgens de Europese Commissie nog veel werk te doen. „Het stabiliseren van de bevrijde gebieden is een voorwaarde voor verzoening, de terugkeer van de vele ontheemden die terugwillen en stabiliteit in Irak voor de langere termijn”, aldus EU-buitenlandchef Federica Mogherini.

Met de nieuwe bijdrage komt het totaalbedrag aan EU-steun op ruim 608 miljoen euro.