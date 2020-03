EU en Turkije richting nieuw migratiepact

De regeringsleiders van Duitsland, Frankrijk en Turkije gaan dinsdag in gesprek over de crisis aan de Turks-Griekse grens. Vier vragen en antwoorden.

Wat staat er op de agenda?

Op de agenda van de videoconferentie tussen de Duitse bondskanselier Merkel, de Franse president Macron en de Turkse president Erdogan staat het bespreken van de crisis aan de Turks-Griekse grens. De Turkse regering maakte eind februari bekend dat migranten die naar de Europese Unie willen reizen, niet langer worden tegengehouden. Als gevolg daarvan ontstond de huidige crisis aan de Turks-Griekse grens, waar duizenden migranten in niemandsland zijn beland en –met geweld– worden tegengehouden door de Griekse grenspolitie.

Daarnaast zal er dinsdag worden gesproken over het akkoord dat de EU in 2016 met Turkije sloot. In deze zogenoemde migrantendeal zegde de EU onder andere 6 miljard euro aan financiële hulp toe aan Turkije, werd vastgelegd dat alle ‘illegale’ migranten die vanuit Turkije Griekenland binnenkomen weer naar Turkije worden teruggestuurd, en stemde de EU in om voor elke naar Turkije teruggekeerde Syriër een Syrische migrant in de EU te herplaatsen. Dat zowel Turkije als de EU zich niet heeft gehouden aan alle aspecten van het akkoord, zorgt ervoor dat er nu een dringende vraag is naar nieuwe afspraken.

Wat eist Turkije?

Ankara wil dat de EU een aantal afspraken uit de migrantendeal van 2016 snel nakomt. Belangrijkste punten zijn het uitbetalen van de resterende toegezegde gelden voor de opvang van vluchtelingen, het afschaffen van de visumplicht voor Turkse staatsburgers die naar de EU reizen en het versoepelen van de douaneregels in het kader van de douane-unie. Ook wil Turkije dat Brussel zich meer inspant om nieuwe migrantenstromen te voorkomen.

Waarom wil Ankara dat de EU het Turkse optreden in de Syrische provincie Idlib steunt?

Turkije verwacht in de eerste plaats diplomatieke steun voor het Turkse optreden in Idlib. Vooral het recht van het land om zich tegen Syrische agressie te verdedigen en de pogingen om een nieuwe stroom Syrische vluchtelingen buiten de Turkse grenzen te houden, zouden op support van Brussel moeten rekenen. Vanuit humanitair oogpunt en volgens het internationale recht zou de EU nieuwe vluchtelingen uit Idlib toegang tot Europa moeten verlenen.

Wat zijn de verwachtingen?

De EU-Commissievoorzitter Von der Leyen heeft vorige week aangegeven dat de EU net na Pasen een nieuw „Europees migratiepact” zal presenteren. Het gesprek dinsdag zal ten goede komen aan het consultatieproces.