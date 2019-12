EU en Benin wijzen elkaars topdiplomaten uit

De ambassadeur van Benin bij de EU is niet langer welkom. De Europese Raad heeft het hoofd van de diplomatieke missie in Brussel tot persona non grata verklaard.

De maatregel is een reactie op de regering van het West-Afrikaanse land om het hoofd van de EU-delegatie tot ongewenst persoon te verklaren. De EU ziet dat als „geheel ongerechtvaardigd” en niet te rijmen met het doel van de EU „om partnerschappen met andere landen op te bouwen”.

Afgelopen maand wees Benin de ambassadeur van de EU, Oliver Nette, uit. Nette zou de relatie tussen Benin en de EU hebben verstoord, onder meer door zich in de binnenlandse aangelegenheden te mengen. Volgens de Beninse krant La Nouvelle Tribune uitte hij zich overal kritisch. De regering van president Patrice Talon zou geïrriteerd zijn over recente ontmoetingen van Nette met leden van een oppositiegroep.

Benin telt meer dan 11 miljoen inwoners en is bijna drie keer zo groot als Nederland. Het land geldt sinds 1996 als democratisch, naar regionale begrippen. Het behoort met een bruto binnenlands product van naar schatting 850 euro per inwoner tot de armste landen. Het haalt veel van zijn schamele inkomsten uit katoenproductie.