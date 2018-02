EU eist vrijlating journalisten in Turkije

De Europese Unie eist dat Turkije direct twee journalisten vrijlaat zoals het Grondwettelijk Hof in Ankara vorige maand heeft bevolen. De EU noemt daarnaast nog twee voorbeelden van „zorgwekkende ontwikkelingen die de rechtsstaat en onafhankelijkheid van de rechtspraak in Turkije ondermijnen”.

Het betreft het besluit om de voorzitter van Amnesty International in Turkije Taner Kiliç ondanks een gerechtelijke uitspraak in de cel te laten en de detentie van leden van een Turkse artsenvereniging die had opgeroepen de militaire operatie in Syrië te staken.

De journalisten Sahin Alpay en Mehmet Altan zitten sinds 2016 vast op verdenking van betrokkenheid bij de couppoging in dat jaar en banden met terroristische organisaties. Het hof beval op 11 januari hen vrij te laten, maar andere rechters hielden dat tegen.

EU-buitenlandchef Federica Mogherini zegt in een verklaring dat dit ernstige twijfels oproept over het Turkse rechtssysteem. „Concrete en blijvende verbetering van de rechtsstaat en basisvrijheden blijven essentieel voor de vooruitzichten van de relatie tussen de EU en Turkije’.”

De EU overweegt topoverleg met de Turken te organiseren, maar daar is nog geen datum voor geprikt.