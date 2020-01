EU dringt aan op de-escalatie na moord op Soleimani

De buitenlandchef van de Europese Unie Josep Borrell heeft zaterdag naar aanleiding van de moord op de Iraanse generaal Qassem Soleimani in Bagdad de „noodzaak van de-escalatie” opnieuw benadrukt. Hij deed dat na een ontmoeting met de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken Mohammad Javad Zarif in Brussel.

„Gesproken met Zarif over de recente ontwikkelingen. De noodzaak van de-escalatie van de spanningen onderstreept”, twitterde Borrell. Hij riep op tot terughoudendheid en er alles aan te doen om te voorkomen dat het in de regio uit de hand loopt.

Borrell zei ook dat hij er bij Zarif heeft aangedrongen het historisch nucleair akkoord met de permanente leden van de VN-Veiligheidsraad plus Duitsland uit 2015 in stand te houden. De Amerikaanse president Donald Trump zegde dat in mei 2018 eenzijdig op en trof sancties tegen Iran.