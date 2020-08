EU dreigt met nieuwe sancties tegen Turkije om boringen

De Europese Unie dreigt met nieuwe sancties tegen Turkije als Ankara niet bereid is tot diplomatiek overleg over de omstreden gas- en olieboringen in de Middellandse Zee. De EU-ministers van Buitenlandse Zaken zijn het hierover in Berlijn eens geworden. Als het niet lukt de Turkse regering aan de onderhandelingstafel te krijgen met Griekenland en Cyprus, dan komt de sanctiekwestie aan de orde op de top van de EU-leiders eind september in Brussel.

„Het is een uitnodiging aan Turkije die door iedereen wordt gesteund en waarin Duitsland bemiddeling aanbiedt”, aldus minister Stef Blok in Berlijn. „Turkije moet zich houden aan het internationaal recht en stoppen met die activiteiten. Allereerst moeten de partijen aan de onderhandelingstafel komen. Als dat niet gebeurt dan kunnen we in de positie komen dat we sancties moeten instellen.”

Griekenland en Cyprus dringen al langer aan op harde maatregelen tegen Turkije dat al maanden in door beide EU-landen geclaimde wateren naar nieuwe energiebronnen speurt. De spanningen hierover lopen steeds hoger op. Frankrijk, Griekenland, Cyprus en Italië houden deze week een gezamenlijke militaire oefening in de lucht en op zee ten westen van Cyprus. Turkije heeft voor volgende week militaire oefeningen in de Middellandse Zee aangekondigd.

De Duitse minister Heiko Maas zei dat „een constructieve dialoog de enige weg uit het conflict is”. Zijn poging eerder deze week om Athene en Ankara in gesprek te krijgen mislukte.

In februari legde de EU al sancties op aan twee Turken die betrokken waren bij boringen bij Cyprus. Hun Europese banktegoeden zijn bevroren en ze mogen de EU niet in. Het was voor het eerst dat de EU dergelijke strafmaatregelen trof tegen Turkije.