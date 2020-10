EU-commissievoorzitter Von der Leyen test negatief

De voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, is niet besmet met het coronavirus. Het resultaat van een test maandag is negatief, twittert haar woordvoerder. Von der Leyen was maandag in zelfisolatie gegaan nadat ze had gehoord dat een persoon die op dezelfde bijeenkomst was als zij afgelopen dinsdag zondag positief werd getest voor Covid-19.

In Brussel was daar enige opschudding over ontstaan. Von der Leyen was donderdag en vrijdag aanwezig op de EU-top in Brussel met de EU-regeringsleiders en staatshoofden, onder wie premier Mark Rutte. In een tweet schreef ze dat ze afgelopen donderdag nog negatief is getest op het virus. Maandag is zij opnieuw getest.

Volgens de woordvoerder blijft Von der Leyen nog een dag in quarantaine. Fysieke afspraken zijn geschrapt en worden waar nodig door vicevoorzitter Frans Timmermans overgenomen, die overigens zelf net uit thuisquarantaine is. Von der Leyen en haar kabinetsleden worden volgens de woordvoerder standaard elke maandag en donderdag op coronabesmetting getest.

Vorige week dinsdag was de Duitse op een bijeenkomst in Portugal, waar ook de Portugese premier Antonio Costa was. Die heeft volgens lokale media inmiddels negatief getest. Daar zijn alle coronaregels zoals afstand bewaren toegepast, aldus de woordvoerder in Brussel.

Bij de commissie, waar normaal 32.000 mensen werken die vanwege het coronavirus nu grotendeels van huis uit werken, zijn volgens de woordvoerder 159 positief geteste gevallen bekend.