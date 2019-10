EU-Commissie loopt weer vertraging op

Het Europees Parlement (EP) heeft donderdag een derde kandidaat-Eurocommissaris weggestemd. De Franse Sylvie Goulard kreeg na een tweede hoorzitting niet genoeg steun om de nieuwe commissaris voor Interne Markt te worden.

Goulard, een liberale vertrouwelinge van de Franse president Emmanuel Macron, zou vanaf 1 november plaatsnemen in het team van Commissievoorzitter Ursula von der Leyen. Ze kwam in het EP echter onder vuur te liggen omdat ze in 2017 als minister van Defensie moest aftreden vanwege beschuldigenen over fraude.

Daarnaast wordt haar verweten dat ze zo’n 10.000 euro per maand kreeg van een Amerikaanse denktank toen ze Europarlementariër was. Onder andere de christendemocraten (EVP) en de Groenen stemden tegen haar aanstelling.

Macron zei in een reactie dat Goulard het slachtoffer is geworden van een „politiek spel.” De president gaat in gesprek met Von der Leyen met als inzet dat hij wil vasthouden aan de portefeuille die aan de Franse kandidaat was toebedeeld.

De aantredende Commissievoorzitter maant tot haast nu 3 van de 26 leden van haar team door het EP zijn afgewezen. „Er staat veel op het spel. Het is noodzakelijk om samen met het parlement het proces te versnellen zodat Europa snel kan handelen.”

Frankrijk, Roemenië en Hongarije moeten nu nieuwe kandidaten leveren. Die zullen daarna door het EP worden gehoord. Mocht het team van Von der Leyen op vrijdag 1 november niet compleet zijn, dan zal de huidige voorzitter Jean-Claude Juncker het dagelijks EU-bestuur wat langer moeten leiden.