EU-commissaris: Ex-voorzitter Barroso lobbyde

De oud-voorzitter van de Europese Commissie José Manuel Barroso is in opspraak gekomen over lobby-activiteiten in Brussel. De Portugees, die in 2016 bij Goldman Sachs aan de slag ging, heeft in oktober 2017 in een Brussels hotel onder vier ogen gesproken met EU-commissaris Jyrki Katainen.

Katainen schrijft dit aan lobbywaakhond Corporate Europe Observatory die om opheldering over de ontmoeting had gevraagd. Volgens de Fin spraken de twee voornamelijk over „handel en defensie”. Van het gesprek zijn geen aantekeningen.

De afspraak was op verzoek van Barroso zelf, aldus Katainen, en werd in het openbare transparantieregister opgenomen. Dat gebeurde onder de naam Goldman Sachs, niet onder die van de Portugese oud-commissievoorzitter.

Barroso, die tot november 2014 de baas van het dagelijks bestuur van de EU was, kwam onder vuur te liggen toen hij bij de Amerikaanse bank ging werken. De bank wordt beschouwd als de veroorzaker van de financiële crisis die grote gevolgen had voor de EU. Bovendien zou zijn relatie met de bank al tijdens zijn tienjarige termijn in Brussel innig zijn geweest. Eind 2016 oordeelde het ethische comité van de commissie dat hij de gedragscode niet had geschonden.

Volgens Katainen is „transparantie een prioriteit” voor de commissie. In zijn brief wijst hij op de strengere gedragscode die 31 januari is ingegaan. Oud-voorzitters moeten tot drie jaar na hun vertrek toestemming vragen voordat ze een nieuwe baan kunnen aannemen, de commissarissen tot twee jaar. De ‘afkoelingstermijn’ was voorheen achttien maanden.