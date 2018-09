EU-chef Tusk blijft hopen op brexitdeal met May

EU-voorzitter Donald Tusk blijft ervan overtuigd dat een akkoord met het Verenigd Koninkrijk over de brexit mogelijk is, hoewel de Britse premier Theresa May vrijdag sprak van een impasse.

Het is aan het Verenigd Koninkrijk om met betere voorstellen te komen over de Ierse grenskwestie en de toekomstige handelsrelaties tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk (VK), aldus Tusk vrijdag in een verklaring.

May zei juist dat het de EU is die met nieuwe concessies moet komen voor haar zogeheten Chequers-plan, dat zij „de enige weg vooruit” noemde. Ze vindt dat het VK meer respect verdient van de EU, en zei dat de toekomstige goede betrekkingen daar mede van afhangen.

Tusk sprak zijn verbazing uit over de „harde en compromisloze opstelling” van May tijdens en na de EU-top van donderdag in Salzburg. „Ik ben ervan overtuigd dat een compromis, dat goed is voor allen, mogelijk is. En dat zeg ik als goede vriend van het VK en als een echte bewonderaar van premier May.”

Nieuw referendum

De sociaaldemocraten van de Britse partij Labour zouden er goed aan doen aan te dringen op nog een referendum over de brexit. Dit stelde vrijdag een opiniepeiler die eind augustus meer dan 10.000 Britten heeft ondervraagd.

De peiler YouGov maakt uit de eigen peiling op dat Labour 1,5 miljoen extra kiezers kan verwachten als de partij duidelijk zegt nog een brexitreferendum te willen. Labour zou maar 200.000 kiezers kwijtraken door het standpunt, meldden Britse media vrijdag.

Bij de laatste parlementsverkiezingen in juni 2017 hield Labour zich wat de brexit betreft op de vlakte. Maar de partij behaalde een grote overwinning met andere thema’s, zoals de beroerde levensstandaard van veel Britten. Labour won 40 procent van de stemmen in 2017.