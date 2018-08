„EU-burger wil af van zomer- en wintertijd”

De meeste Europeanen willen af van het systeem met zomer- en wintertijd. Dat blijkt uit een enquête onder 4,6 miljoen Europeanen, waarvan de uitslag via Duitse media is uitgelekt. Ruim 80 procent van de respondenten wil dat een streep wordt gehaald door het stelsel waarin de klok twee keer per jaar een uur wordt verzet.

Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de Europese Commissie, het dagelijks bestuur van de Europese Unie. De meeste respondenten komen uit Duitsland, maar ook 1,6 miljoen inwoners van andere lidstaten gaven hun mening. De Duitse krant Westfalenpost publiceerde als eerste over de resultaten.

De enquête, die volgens de commissie nadrukkelijk geen stemming of referendum is, kwam er op initiatief van het Europees Parlement. Dat had aangedrongen op nader onderzoek naar de voor- en nadelen van de klok een uur vooruit zetten eind maart en weer terugzetten in oktober.