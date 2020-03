EU-buitenlandchef voor overleg naar Ankara

EU-buitenlandchef Josep Borrell and EU-commissaris Janez Lenarčič (Crisismanagement) reizen dinsdag naar Ankara voor gesprekken „op hoog niveau” met met Turkse autoriteiten. Onderwerp van gesprek zijn de voortdurende escalatie in de Noord-Syrische provincie Idlib en de humanitaire gevolgen voor de burgerbevolking. Ook de situatie van de meer dan 3,6 miljoen Syrische vluchtelingen in Turkije komt ter sprake.

Het bezoek vindt plaats voorafgaand aan overleg van de EU-ministers van Buitenlandse Zaken later deze week in Zagreb. Zij buigen zich niet alleen over de situatie in Syrië, maar ook over de relatie met Turkije en Rusland.

Lenarčič gaat na zijn bezoek aan de Turkse hoofdstad langs bij voorzieningen voor vluchtelingen in Gaziantep, in het zuidoosten van Turkije.