EU blijft verdeeld over toelating reizigers uit landen buiten EU

De 27 EU-lidstaten blijven verdeeld over een gecoördineerde heropening van hun grenzen voor reizigers uit landen van buiten de EU per 1 juli. De 27 ambassadeurs hebben onderhandelingen hierover vrijdag in Brussel opnieuw afgebroken. Er ligt een lijst van een volgens EU-bronnen kleine 20 voorgestelde ‘veilige’ landen op tafel maar veel ambassadeurs zeggen voor een definitief ja eerst nog met hun regering te moeten overleggen. Ze krijgen daarvoor tot zaterdag 18.00 uur de tijd.

De lidstaten zijn al weken aan het bakkeleien over de kwestie. De EU-landen zijn zelf bevoegd om te beslissen voor welke niet-EU-landen ze de deuren weer openzetten maar om ongewenste toestanden en verwarring te voorkomen proberen de 27 het gecoördineerd te doen. Sommige landen willen sneller dan andere lidstaten gaan, vooral de zuidelijke lidstaten, waar de economie sterk op toerisme drijft. Nederland wil het liever „rustig aan” doen, nu de situatie onder controle lijkt te komen. Op de voorgestelde lijst staan landen waar de epidemiologische situatie als acceptabel wordt beschouwd, dat wil zeggen gelijk of beter dan gemiddeld in de EU.

Naar verluidt staan op de ‘witte’ lijst onder meer Canada, Australië en Japan, maar de Verenigde Staten en Rusland niet. Voor sommige landen, zoals China, zou een wederkerigheidsbeginsel kunnen gelden: reizigers uit die landen zijn welkom mits EU-burgers dat ook in dat land zijn.