EU blijft trekken aan atoomakkoord met Iran

De EU geeft het internationale atoomakkoord met Iran niet op. „Wij zijn bereid het voort te zetten en roepen Iran op te stoppen met het steeds verder opzoeken van de randen van dat akkoord”, aldus minister Stef Blok na afloop van een spoedvergadering van de EU-ministers van Buitenlandse Zaken in Brussel.

Volgens EU-buitenlandchef Josep Borrell moet worden voorkomen dat het akkoord uit 2015, waar de Verenigde Staten zich in 2018 eenzijdig uit terugtrok, volledig verloren gaat. „Maar Iran moet zich wel aan de afspraken houden”, aldus Borrell. Teheran kondigde zondag aan een streep te zetten door afspraken over de verrijking van uranium. President Donald Trump legde het land daarop nieuwe economische sancties op.

Volgens Blok verschilt de EU daarover van mening met Washington. „Wij geloven dat die maximale drukpolitiek niet de goede keuze is omdat Iran zich steeds aan het akkoord heeft gehouden.” Dat zou blijken uit inspecties van het Internationaal Atoomenergieagentschap (IAEA).

Volgens Blok is de EU ook „eensgezind dat de strijd tegen IS in Irak door blijft gaan. Dat is van groot belang voor de regio en de reden dat de Nederlandse troepen en Europa daar actief zijn.”