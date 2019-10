EU bereikt deal over brexit met Londen

De onderhandelaars van de EU en het Verenigd Koninkrijk hebben een principeakkoord gesloten over de brexit. Dat meldt de Britse premier Boris Johnson. EU-onderhandelaar Michel Barnier geeft zo meteen een persconferentie in Brussel.

Het principeakkoord moet nog worden goedgekeurd door de EU-leiders en het Britse parlement. De EU-leiders zijn donderdag en vrijdag in Brussel bijeen. Het Britse parlement stemde het eerdere brexitakkoord tussen Londen en Brussel tot drie keer toe weg. Ook het Europees Parlement moet er zijn zegje over doen.

In de deal zijn nieuwe afspraken gemaakt over het probleem van de grens tussen Ierland en Noord-Ierland. Daarvoor is een aanhangsel van het scheidingsverdrag aangepast. De Europese Commissie heeft groen licht gegeven.

🇪🇺🤝🇬🇧 Where there is a will, there is a #deal - we have one! It’s a fair and balanced agreement for the EU and the UK and it is testament to our commitment to find solutions. I recommend that #EUCO endorses this deal. pic.twitter.com/7AfKyCZ6k9