EU begint coördinatie virus met grenssluiting

Het duurde even: bijna twee maanden nadat corona in Europa verscheen, heeft de EU eindelijk haar coördinatievermogen laten zien.

Het meest drastische plan van het dagelijks bestuur van de Europese Unie maakte voorzitter Ursula von der Leyen maandag bekend: de grenzen van de Schengenzone moeten minstens dertig dagen dicht voor niet noodzakelijk verkeer van buiten dit Europees gebied waar vrij verkeer geldt. Ook burgers van EU-lidstaten Roemenië, Bulgarije, Kroatië, Cyprus en Ierland vallen daaronder, omdat die landen geen lid zijn van de zone.

Dat de EU-regeringsleiders dinsdag tijdens een gezamenlijk videogesprek het voorstel van de Commissie nog moesten goedkeuren, deed de voorzitter maandag af als een gegeven. De Franse president Emmanuel Macron bevestigde haar woorden tijdens zijn toespraak aan de Franse bevolking door te stellen dat de Europese regeringsleiders al hadden besloten de buitengrenzen van Schengen af te sluiten.

Uitzondering

Het reisverbod maakt onder andere wel een uitzondering voor EU-burgers die terug naar huis reizen, medisch personeel of mensen die net over de grens wonen en werken. Het sluiten van de grenzen is volgens Von der Leyen nodig om de uitbreiding van het virus het hoofd te bieden.

Al voordat de Commissie maandag haar plan presenteerde, besloten verschillende EU-lidstaten om op eigen houtje de nationale grenzen te sluiten. Daarop kwam het EU-bestuur met richtlijnen rond nationale grenssluiting.

In Brussel rees vervolgens al snel de vraag of de fundamentele Europese vrijheden van vrij verkeer van personen, goederen, diensten en kapitaal onder druk komen te staan. Von der Leyen verklaarde echter te begrijpen dat lidstaten er alles aan doen om ‘hun’ mensen te beschermen. „Maar we moeten inderdaad de juiste balans vinden. Enerzijds sociale contacten beperken; anderzijds onze interne markt niet hinderen, die we nu hard nodig hebben om goederen te leveren.”

Het is niet de eerste keer dat de vraag rijst of de fundamentele vrijheden onder het Akkoord van Schengen worden bedreigd. Ook in 2015, toen de EU te maken kreeg met grote aantallen migranten en sommige EU-landen de grenzen sloten, stelden critici dat dit mogelijk het einde van Schengen kon betekenen. Het is echter volgens het akkoord gewoon toegestaan voor lidstaten om tijdens een crisis de grenzen te sluiten.

Naast dat de Commissie maandag voorstelde de grenzen te sluiten, heeft het dagelijks EU-bestuur als coördinator de afgelopen dagen nog meer maatregelen getroffen. Zo mogen sinds zondag beschermende kleding, handschoenen en mondkapjes niet zonder vergunning de Unie worden uitgevoerd.

Crisisplan

Deze verordening is onderdeel van een Europees driestappenplan om medische tekorten in verschillende lidstaten aan te pakken. In het crisisplan wordt productiviteit van medische producten opgevoerd, de producten binnen de EU gehouden en vervolgens evenredig verdeeld onder de EU-landen.

Voordat de Commissie hierover maatregelen trof, besloot Duitsland zelfstandig een uitvoerverbod op persoonlijk beschermingsmiddelen in te voeren. Ook Frankrijk deed iets soortgelijks door nationaal de productie van gezichtsmaskers op te eisen. Na „intense gesprekken” tussen Duitsland, Frankrijk en de EU besloten de twee lidstaten om de export niet langer te blokkeren, aldus EU-commissaris Thierry Breton (Interne Markt).

Nu het aantal coronabesmettingen in vrijwel alle EU-lidstaten flink aan het toenemen is, neemt de behoefte aan Europese coördinatie toe. Dat lijkt de Commissie zich sinds deze week te realiseren.