EU accepteerde Chinese coronacensuur met ‘grote tegenzin’

De Europese Unie is met „grote tegenzin” akkoord gegaan met de censuur door de Chinese autoriteiten van een opinieartikel van de ambassadeurs van de EU en haar lidstaten in China over de relatie met de wereldmacht. De krant China Daily schrapte op last van het ministerie van Buitenlandse Zaken in Peking de zinsnede dat het coronavirus zijn oorsprong had in China en van daaruit over de wereld is verspreid.

De EU liet het artikel toch plaatsen, omdat het belangrijk werd geacht andere zaken in het opiniestuk zoals mensenrechten, duurzaamheid, klimaat en multilateralisme voor het voetlicht te brengen, aldus een woordvoerder van de Europese Commissie. In het stuk wordt ook gepleit voor samenwerking met China in de strijd tegen het virus en bij het economisch herstel. De EU blijft zich volgens de zegsvrouw inzetten voor fundamentele vrijheden, waaronder de persvrijheid.

Onder anderen journalisten en Europarlementariërs vinden het niet aanvaardbaar dat de EU is gezwicht voor de Chinese censuur. De EU-buitenlanddienst kreeg onlangs al kritiek omdat een rapport over de rol van China bij desinformatie over het virus zou zijn afgezwakt na druk uit Peking, maar ontkende dat daar sprake van is geweest.

Het artikel ‘EU-China ties vital amid global crisis’ (Banden EU-China vitaal tijdens wereldwijde crisis) werd geschreven ter gelegenheid van de 45e verjaardag van de diplomatieke relaties tussen de EU en China.