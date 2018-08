Etna zorgt weer voor vuurwerk

De Siciliaanse vulkaan de Etna is kort maar krachtig uitgebarsten. Voor het eerst in zestien maanden spuwde de vulkaan vrijdag as en lava uit. Dat was aan de zuidoostelijke kant van de 3300 meter hoge vulkaan die tot de actiefste van Europa behoort.

De activiteit ebde in de loop van de dag weg, maar volgens een vulkanoloog ter plaatse kan dit een stap zijn op weg naar een hele grote uitbarsting, melden Italiaanse media. Voor waarnemers en toeristen was het vooral voor zonsopgang een spektakel. De Etna ligt circa 20 kilometer ten noorden van de stad Catánia.

Elders op Sicilië heerste noodweer. Vooral de hoofdstad Palermo is vrijdag getroffen door onweer met hevige regens die er veel wateroverlast hebben veroorzaakt.