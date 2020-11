Etihad Airways gaat rechtstreeks vliegen op Israël

Etihad Airways, de nationale luchtvaartmaatschappij van de Verenigde Arabische Emiraten (VAE), gaat vanaf eind maart volgend jaar rechtstreekse vluchten naar Israël uitvoeren. Een bestuurder van het in Abu Dhabi gevestigde Etihad spreekt in een verklaring over een "historisch moment".

De rechtstreekse vluchten beginnen op 28 maart, ongeveer een half jaar nadat de VAE en Israël hun relatie normaliseerden. Dat gebeurde na bemiddeling door de Verenigde Staten. Israël heeft formeel geen diplomatieke banden met veel Arabische landen, maar daar komt geleidelijk aan verandering in. Bahrein volgde al snel het voorbeeld van de VAE en inmiddels stuurt ook Soedan aan op een normale relatie met Israël.

Israël en de Emiraten hopen dat het normaliseren van de relatie economisch gunstig uitpakt. De deal maakt onder meer de weg vrij voor rechtstreekse vliegverbindingen tussen de landen. Eerder maakte ook budgetmaatschappij flydubai al bekend rechtstreekse vluchten naar Tel Aviv te gaan uitvoeren. Het gaat om veertien vluchten per week.