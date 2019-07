Ethiopische Israëliërs massaal de straat op

Ethiopische Israëliërs zijn dinsdag massaal de straat opgegaan om te demonstreren tegen politiegeweld.

De demonstranten sloten dinsdag belangrijke verkeersaders in Israël af. Tienduizenden Israëliërs zaten daardoor urenlang vast in het verkeer. Tegen middernacht begon de politie de kruispunten te ontruimen. Een politiewoordvoerder meldde dinsdagavond dat daarbij 47 agenten gewond raakten. De politie hield zestig demonstranten aan vanwege ongeregeldheden.

Aanleiding voor de demonstraties was de dood van de 19-jarige Solomon Tekah, zondag in Kiryat Haim bij Haifa. Hij werd getroffen door een kogel van een agent in burger, die een einde wilde maken aan een straatruzie. De politieman zei dat hij in levensgevaar verkeerde toen jongeren stenen naar hem gooiden.

Ooggetuigen betwisten zijn versie. De politie zei dinsdag een uitgebreid onderzoek te beginnen. De betreffende agent bevindt zich onder huisarrest.

Ethiopische Israëliërs zeggen dat de politie buitensporig geweld gebruikt tegen hun gemeenschap en verwijten de autoriteiten racisme. President Reuven Rivlin en premier Benjamin Netanyahu riepen dinsdagavond de Ethiopische gemeenschap op de protesten te staken.

Rivlin zei dat de vragen die de dood van Tekah oproept „moeilijk” zijn. Het onderzoek moet volgens de president worden afgerond en nieuwe slachtoffers moet worden voorkomen.

Netanyahu zei dat „we allen treuren om de tragische dood van Solomon Tekah. Ik weet dat er problemen zijn die opgelost moeten worden. We hebben hard gewerkt en we moeten nog meer werken om ze op te lossen. Maar ik vraag een ding. Stop met het blokkeren van wegen.” De autoriteiten hielden woensdag rekening met nieuwe protesten.