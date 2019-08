Ethiopiër draagt op verjaardag schoenen in de kleur van de cake

In de meeste regio’s in Ethiopië worden verjaardagen niet gevierd. De taarten bij de middenklasse van het Afrikaanse land worden juist steeds groter.

Als de Ethiopische Tigist jarig is, wordt ze ’s morgens rond een uur of zes wakker, eet een traditioneel ontbijt en gaat naar haar werk. Als je haar vraagt welke dag het is, zal ze je vragend aankijken, even nadenken en je dan de juiste datum vertellen. Dat ze op die datum geboren is, vermeldt ze er niet bij. Sterker nog: dat weet ze zelf evenmin. Ook de verjaardagen van haar kinderen kent ze niet; enkel hun leeftijd kan ze je noemen.

Tigist is niet de enige Ethiopische die niet precies weet wanneer ze geboren is. Ouders in rurale gebieden onthouden de geboortes van hun kinderen aan de hand van de seizoenen, zodat ze ongeveer een inschatting kunnen maken hoe oud hun kind moet zijn. Een feestje om het nieuwe jaar te vieren, is uitzonderlijk. Tezeta (moeder van drie kinderen) combineert dit bijvoorbeeld zeta met het traditionele Ethiopische nieuwjaarsfeest. Daarbij wordt lekker gegeten en krijgen kinderen cadeaus.

Wie zijn verjaardag wel afzonderlijk viert, doet dat in sommige regio’s met popcorn en dabo, een traditioneel brood.

De soberheid van de verjaardagspartijtjes in de Ethiopische provincie staan in schril contrast met de uitbundigheid waarmee steeds meer Ethiopiërs in de hoofdstad Addis Abeba de verjaardag van hun kroost vieren. Rewina, eigenaresse van Rewi Kids Birthday Decor, vertelt dat steeds meer mensen vooral de eerste verjaardag van hun kind uitgebreid vieren met grote cakes, talloze ballonnen en meer dan honderd gasten. De minimale prijs voor zo’n feestje? 460 euro. En dat is nog goedkoop. „Steeds meer mensen willen een feestje waaraan alles klopt en zelfs de schoenen matchen met de kleur van de cake.” Na dit uitgebreide feest, in een hotel, restaurant of park, is de pret wel weer voorbij. „De verjaardagen na die eerste worden ook in Addis veel soberder gevierd, al zie je steeds meer dat ook in bijvoorbeeld de kinderdagopvang cake gegeten wordt.”

Koffieceremonie

Van je verjaardag gedachteloos voorbij laten gaan tot een groot feest dat niet blingbling genoeg zijn kan: de Amerikaanse Diana probeert er met haar Ethiopische man een middenweg in te vinden. „Mijn man vierde nooit zijn verjaardag tot ik hem op z’n 34e tegenkwam. Ik vertelde hem hoe wij in Amerika feesten. Toen hij daarna jarig was, creëerde hij een privéfeestje, alleen voor hemzelf. Hij kocht bloemen, trok een mooi pak aan en vroeg zijn zus een traditionele koffieceremonie voor hem te organiseren. Zijn familie lachte hem hard uit, maar toen hij vertelde wat ik hem over de Amerikaanse manier van feestvieren uitgelegd had, besloot zijn moeder die traditie over te nemen. Sindsdien vieren we als familie verjaardagen in Ethiopië.”

serie Er is er een jarig

Hoe vieren mensen wereldwijd hun verjaardag? Correspondenten van het RD begeven zich in ‘hun’ land in de feestvreugde. Deel 7 (slot): Ethiopië