Ethiopië wil uitleg over „oorlogsaansporing” Trump

Ethiopië heeft zaterdag de Amerikaanse ambassadeur op het matje geroepen vanwege de uitspraak van president Trump dat het conflict tussen Ethiopië en Egypte over een waterkrachtcentrale ertoe kan leiden dat Egypte „die dam opblaast”.

Het Ethiopische ministerie van Buitenlandse Zaken noemt de opmerking een „aansporing tot oorlog” en „onacceptabel” in de omgang tussen staten. De Amerikaanse ambassadeur in Addis Abeba Mike Raynor moet nu tekst en uitleg komen geven.

Trump riep beide landen overigens op tot een vergelijk te komen. Ethiopië heeft volgens hem een akkoord geschonden over een oplossing waarin hij naar eigen zeggen had bemiddeld.

Trump zei de geldkraan dicht te draaien tot Ethiopië bijdraait. De Ethiopische premier Abiy Ahmed noemde de woorden van Trump „oorlogszuchtig”. Hij legt zich niet neer bij volgens hem „oneerlijke voorwaarden” rond het project en stelt dat er vooruitgang wordt geboekt in een bemiddelingspoging van de Afrikaanse Unie. EU-buitenlandchef Josep Borrell zei dat het „nu tijd is voor actie en niet voor oplopende spanningen”.

Ethiopië en Egypte zijn al langer verwikkeld in een dispuut over de gigantische waterkrachtcentrale (GERD) in de Blauwe Nijl in Ethiopië. Sinds juli wordt een groot reservoir achter de zogenoemde Renaissance Dam gevuld.

Egypte vreest voor zijn watervoorziening en vroeg in juni de VN-Veiligheidsraad in te grijpen. De Nijl voorziet meer dan 90 procent van het land van water.

Volgens Ethiopië is de dam van cruciaal belang voor de economische ontwikkeling van het land. Soedan wil eveneens energie ervan afnemen.