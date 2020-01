Ethiopië vraagt Zuid-Afrika te bemiddelen in damconflict

De Ethiopische premier Abiy Ahmed heeft de Zuid-Afrikaanse president Cyril Ramaphosa gevraagd te bemiddelen in het langlopende damconflict met Egypte. Ethiopië bouwt een enorme dam in rivier de Nijl en wil er een belangrijke energiebron van maken, maar buurland Egypte is bang dat door de dam minder water richting het land zal stromen.

„Aangezien Ramaphosa een goede vriend is van zowel Ethiopië als Egypte, kan hij helpen de kwestie vreedzaam op te lossen”, zei Ahmed zondag tijdens een bezoek aan Zuid-Afrika. Ramaphosa zelf wil graag helpen. „Wat voor mij fijn is, is dat beide landen bereid zijn deze kwestie te bespreken en een oplossing te vinden”, zei hij.

Abiy Ahmed en de Egyptische president Abdel Fattah al-Sisi proberen het probleem rond de dam al langere tijd op te lossen. In 2015 tekenden de landen een overeenkomst over de dam, maar sindsdien deden zich nieuwe problemen voor.