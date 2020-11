Ethiopië onderzoekt berichten over massamoorden in noorden

De regering van Ethiopië stuurt een mensenrechtencommissie naar de noordelijke regio Tigray na berichten over mogelijk honderden burgers die daar zijn vermoord. De Ethiopische premier Abiy Ahmed stelt dat troepen die loyaal zijn aan het TPLF, de partij die Tigray bestuurt, verantwoordelijk zijn voor de moorden.

Mensenrechtenorganisatie Amnesty International sloeg al eerder alarm over een moordpartij die maandag zou hebben plaatsgevonden. Er zouden mogelijk honderden burgers zijn doodgestoken of -gehakt in de plaats May Cadera.

Eerder deze maand gaf Abiy Ahmed opdracht tot een militaire operatie tegen de TPLF. Volgens hem waren de lokale bestuurders in de regio in opstand gekomen en hadden ze een legerbasis aangevallen. Het TPLF ligt overhoop met de premier sinds hij in 2018 in Addis Abeba aan de macht kwam.

Het conflict heeft ook geleid tot een vluchtelingenstroom naar buurland Soedan.