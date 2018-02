Ethiopië laat meer dan 1500 gevangenen vrij

De Ethiopische autoriteiten zeggen meer dan 1500 gevangen te hebben vrijgelaten in de regio Somali in het oosten van het land. „De vrijgelaten gevangenen werden verdacht van onder meer anti-vredesactiviteiten”, staat in een verklaring van de regionale overheid op Facebook.

De regering heeft sinds januari al meer dan 6000 mensen vrijgelaten. Daar zaten meerdere journalisten en oppositieleiders bij. De vrijlatingen zijn volgens de premier van het land bedoeld om de rust te doen terugkeren nadat in 2015 grootschalige anti-regeringsprotesten uitbraken. Tijdens die twee jaar durende protesten zijn honderden mensen omgekomen.

De regering stelde vrijdag nog de noodtoestand in voor een periode van zes maanden.