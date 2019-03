Ethiopië laat Boeing 737 Max-toestellen staan na crash

De Ethiopische luchtvaartmaatschappij Ethiopian Airlines heeft een dag na het fatale ongeluk van een Boeing 737 Max laten weten dat model voorlopig niet meer te gebruiken. Dat is vooral een voorzorgsmaatregel. De maatschappij heeft nog vier van deze vliegtuigen.

Ethiopian Airlines heeft laten weten dat de oorzaak van de crash nog niet bekend is. Daarom blijven deze vliegtuigen voor de zekerheid aan de grond.

Bij het ongeluk op zondag kwamen alle 157 inzittenden om het leven. Het vliegtuig steeg op in de Ethiopische hoofdstad Addis Abeba en was onderweg naar Nairobi in Kenia. Vlak na het opstijgen ging het mis en stortte het vliegtuig neer.

Vorig jaar verongelukte eenzelfde toestel bij Indonesië. Daarbij kwamen 189 mensen om het leven.

China kondigde ook aan de vliegtuigen voorlopig niet te gebruiken, net als Cayman Airways.