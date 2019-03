Ethiopië krijgt haar van keizer terug

Een museum in het Verenigd Koninkrijk geeft Ethiopië plukjes haar terug van keizer Theodorus II. Een Britse militair sneed dat ongeveer 150 jaar geleden bij de vorst af.

De keizer, die ook Tewodros II wordt genoemd, beroofde zichzelf in 1868 van het leven nadat zijn troepen waren verslagen door het Britse leger. Dat had zijn fort bestormd om gevangenen te bevrijden. Een militair nam het haar na de slag mee als souvenir. Hij maakte ook een schilderij van de stervende vorst.

De Britten namen verder de jonge zoon van de keizer mee naar Groot-Brittannië, waar de prins in 1879 overleed op 18-jarige leeftijd. Het haar van zijn vader kwam in 1959 in handen van het National Army Museum in Londen. Dat zegt nu in een verklaring dat Ethiopië vorig jaar heeft gevraagd om de teruggave van het keizerlijke haar. Een redelijk verzoek, oordeelt de instelling.

Ethiopië is blij dat het haar wordt gerepatrieerd. Het gaat om de stoffelijke resten van „een van de meest vereerde en geliefde leiders van het land”, zegt de ambassade. De Ethiopiërs proberen ook nog steeds de botten terug te krijgen van de zoon van Theodorus II. De prins ligt begraven in de St. George’s Chapel van Windsor Castle.