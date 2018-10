Ethiopië krijgt voor het eerst een vrouw als president. Het parlement in Addis Abeba ging donderdag akkoord met Sahle-Work Zewde als opvolger van Mulatu Teshome Wirtu als staatshoofd. De president heeft in Ethiopië een vooral ceremoniële functie.

Zewde is op dit moment vertegenwoordiger van de secretaris-generaal van de VN bij de Afrikaanse Unie. Bij de VN is zij als ondersecretaris-generaal in functie de derde in rij, na de secretaris-generaal en zijn plaatsvervanger.