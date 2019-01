Ethiopië geeft vluchtelingen meer rechten

Ethiopië heeft een wet aangenomen die de bijna een miljoen vluchtelingen in het land meer rechten geeft. Ze mogen voortaan werk zoeken en buiten de opvangkampen gaan wonen. De maatregel is genomen om de betrokkenen een waardiger bestaan te geven en minder afhankelijk te maken van buitenlandse hulp.

In Ethiopië verblijven meer dan 900.000 vluchtelingen, de grootste populatie in Afrika na Oeganda. Ze zijn vooral afkomstig uit de conflictgebieden in Soedan, Somalië, Eritrea en Zuid-Soedan. Sommigen verblijven er al tientallen jaren en hebben hun kinderen zien opgroeien. Verspreid over het land hebben de autoriteiten in Addis Abeba twintig toevluchtsoorden ingericht. Tot dusver was het de bewoners op de meeste plekken verboden te gaan werken.