ETA meldt „volledige ontmanteling”

De Baskische terreurbeweging ETA zegt zichzelf te hebben opgeheven. De groep stelt in een brief dat „alle structuren volledig zijn ontmanteld en het politieke initiatief is beëindigd”, bericht de krant El Diario. De brief is gedateerd op 16 april.

De ETA streed bijna een halve eeuw naar een onafhankelijke Baskische staat. Daarbij bracht ze zo’n 850 mensen om. In 2011 kondigde de ETA al een eenzijdige wapenstilstand af. De terreurorganisatie liet vorig jaar weten dat ze afstand deed van haar volledige wapenvoorraad.

Het was al bekend dat de organisatie zichzelf wilde opheffen. Een verklaring daarover werd deze week verwacht.