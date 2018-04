ETA levert wapens in bij Franse autoriteiten

In aanloop naar de ontmanteling van de terreurorganisatie heeft de ETA twee kisten met wapens overdragen aan de Franse autoriteiten. Bronnen bij de Spaanse terreurbestrijding zeiden tegen het Spaanse persbureau Europa Press dat de wapens zijn afgeleverd in de stad Bayonne in Frans-Baskenland.

Vermoedelijk zal de ETA begin mei in Bayonne de ontmanteling van de organisatie aankondigen. Tussen eind mei en de eerste helft van juni zou de terreurbeweging moeten zijn opgeheven.

De ETA streed bijna een halve eeuw naar een onafhankelijke Baskische staat. Daarbij bracht ze ruim 850 mensen om. In 2011 kondigde de ETA al een eenzijdige wapenstilstand af. Vorig jaar liet de terreurorganisatie weten dat ze afstand zou doen van haar volledige wapenvoorraad.