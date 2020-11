Estse minister neemt ontslag vanwege beledigen Biden

De minister van Binnenlandse Zaken van Estland, Mart Helme, heeft maandag ontslag genomen, nadat hij de nieuwgekozen Amerikaanse president Joe Biden een ‘vuilak’ had genoemd. Ook trok hij de betrouwbaarheid van de Amerikaanse verkiezingen in twijfel. Die opmerkingen leidde tot verontwaardiging bij zijn collega’s in de regering.

Helme, een extreemrechts lid van de nationale conservatieve partij EKRE, heeft gezegd dat hij is afgetreden om harmonie te bewaren binnen de coalitie, maar zei ook: „je kunt mij niet muilkorven, niemand kan mij muilkorven”. Onder andere de minister van Defensie en de president waarschuwden dat door zijn opmerkingen de band tussen Estland en de Verenigde Staten kan verslechteren.

Mart Helme deed de uitspraken zondag in een radioprogramma, waar hij te gast was samen met zijn zoon Martin Helme, de minister van Financiën. Daar beweerden zij dat er gefraudeerd is bij de afgelopen Amerikaanse presidentsverkiezingen. „Ik geloof dat er geen twijfel over bestaat dat deze verkiezingen vervalst waren”, zei Martin Helme tijdens de show. Zijn vader zei dat de Amerikaanse ‘deep state’ Biden had geholpen te winnen en noemde hem een ”corrupte vuilak”, zonder enig bewijs te leveren voor zijn beweringen.

Minister van Defensie Juri Luik waarschuwde dat Estland afhankelijk is van de VS wat betreft nationale veiligheid. „Rekening houdend met de geopolitieke situatie van Estland, is onze relatie met de VS van existentieel belang”, zei Luik in reactie op de opmerkingen van Mart Helme die volgens hem het regeerakkoord ondermijnen. Estland grenst aan Rusland en wordt op veiligheidsvlak ondersteund door de VS.

Volgens Helme’s heeft hij niets gedaan wat de Estse veiligheid in gevaar brengt. President Kersti Kaljulaid en de premier Juri Ratas hebben Biden allebei gefeliciteerd met de overwinning.