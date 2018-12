Eruptie Etna verstoort vliegverkeer

Een plotselinge uitbarsting van de Etna heeft maandagmiddag het vliegverkeer op Sicilië in de war gestuurd. De luchthaven van Catánia werd uit voorzorg enige tijd gesloten voor inkomende en uitgaande vluchten. Volgens het Italiaanse persbureau ANSA stootte de betrekkelijk nieuwe zuidoostelijke krater van de zeer actieve vulkaan dikke wolken as uit. Ook spuugde de hoogste vulkanische berg van Europa af en toe lava.

Het internationale vliegveld van Catánia ligt 60 kilometer ten zuiden van de Etna. Aan het eind van de middag verbeterde de situatie en besloten de luchtverkeersleiding en de directie per uur vier toestellen te laten landen. In het verleden zorgden flinke uitbarstingen voor ernstiger overlast. Toen werd ook Catánia bedekt door een laag as.

Het nationaal instituut voor geologie en vulkanisme (INGV) liet weten dat de Etna maandag om even voor 9.00 uur al een „sterke seismologische” waarschuwing gaf. De uren daarna zijn er meer dan 130 aardbevingen geregistreerd, de zwaarste met een kracht van 4,0.