Ernstig zieke Fransman die dood wilde streamen ziet af van plan

Een ongeneeslijk zieke Fransman die was gestopt met eten en beelden van zijn dood live zou uitzenden, ziet af van zijn plan. "Ik heb het niet meer in me om verder te vechten", zei Alain Cocq vanuit het ziekenhuis in Dijon.

De 57-jarige Cocq lijdt al tientallen jaren aan een degeneratieve aandoening en had om actieve euthanasie gevraagd, maar dat verzoek is afgewezen. Hij weigerde daarom sinds zaterdag te eten en te drinken. De Fransman maakte woensdag bekend dat hij inmiddels toch weer is gevoed en dat hij binnenkort weer naar huis kan.

Actieve euthanasie is in Frankrijk niet toegestaan. Cocq had daarom president Emmanuel Macron om hulp gevraagd, maar die zei niets voor hem te kunnen betekenen. Ook Facebook weigerde medewerking aan het plan van Cocq, die beelden van zijn dood wilde uitzenden via dat platform. Een woordvoerder van het bedrijf zei dat de regels het tonen van pogingen tot zelfdoding niet toestaan.

De euthanasiediscussie ligt ook in Frankrijk erg gevoelig. Zo ontstond een langdurig juridisch steekspel over het lot van Vincent Lambert, die na een ongeval jarenlang in een vegetatieve toestand in een verpleeginrichting lag. De zaak verdeelde Frankrijk en de familie van Lambert. Zijn behandeling is uiteindelijk stopgezet, waarna hij vorig jaar overleed.