Eritrea laat „zo’n 30” christenen vrij uit cel

In Eritrea zijn deze week zo’n dertig leden van evangelische kerken uit de gevangenis vrijgelaten.

De in Londen gevestigde organisatie Release Eritrea, die opkomt voor de positie van Eritrese christenen, bevestigde woensdag berichten daarover in Eritrese media. De evangelische christenen zaten vast in de Mai-Serwagevangenis bij de hoofdstad Asmara.

In Eritrea zijn drie kerken officieel toegestaan: de Eritrees-orthodoxe, de rooms-katholieke en de evangelisch-lutherse. Andere gemeenschappen zijn verboden.

Het regeringsgezinde persbureau Eritrea Press meldde donderdag bovendien dat Eritrea iedereen zou hebben vrijgelaten die gevangenzat vanwege het illegaal verlaten van het land of desertie uit het nationale leger.

Release Eritrea reageerde opgetogen op de vrijlating van de christenen, maar tekende erbij aan dat er nog tientallen christenen vastzitten. De vrijgelaten christenen zouden al eerder een verklaring hebben ondertekend waarin ze beloven geen diensten meer te bezoeken van de verboden kerken. Christenen die zo’n verklaring niet ondertekenden, zouden nog altijd vastzitten.

Eritrea sloot vorige week na een jarenlange strijd vrede met buurland Ethiopië. Op de luchthaven van Asmara landde woensdag voor het eerst in twintig jaar een lijnvlucht vanuit de Ethiopische hoofdstad Addis Abeba.