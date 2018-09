Eritrea en Ethiopië sluiten vriendschap

Zo’n twee maanden na het sluiten van de vrede hebben Ethiopië en Eritrea zondag een vriendschapsverdrag getekend. Dat gebeurde in de Saudische stad Djedda, in het bijzijn van VN-chef Antonio Guterres en kroonprins Mohammed van Saudi-Arabië.

Het verdrag werd ondertekend door de Ethiopische premier Abiy Ahmed en de Eritrese president Isaias Afewerki. Ethiopië en Eritrea hadden afgelopen dinsdag grensovergangen heropend die zo’n twintig jaar waren gesloten. In juli waren telefoonlijnen en vliegverbindingen tussen de beide landen hersteld.

Eritrea wil in de komende dagen ook praten met buurland Djibouti. Ook die twee landen hebben slechte betrekkingen met elkaar. Guterres zei daarom dat een „wind van hoop waait door de Hoorn van Afrika”.

Eritrea maakte vroeger deel uit van Ethiopië, maar scheidde zich in 1991 af na een felle strijd. Twee jaar later stemde de bevolking voor blijvende onafhankelijkheid. In 1998 laaide de strijd met Ethiopië op. Die oorlog duurde tot het jaar 2000. Ook na het conflict bleef de relatie tussen de buurlanden zeer gespannen.