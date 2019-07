Ergernis door staking Griekse veerdiensten

De 24 uursstaking van de Griekse veerdiensten heeft voor ergernis gezorgd onder toeristen. Duizenden vakantiegangers die van of naar een eiland in de Egeïsche Zee wilden, konden woensdag niet weg. Er varen ook geen boten naar Italië. Reden van de werkonderbreking is het vastlopen van de cao-onderhandelingen. Het laatste aanbod van de reders, 2 procent loonsverhoging, werd afgewezen.

De bemanningsleden van schepen hervatten het werk in principe donderdagmorgen maar de prikactie zou ook nog kunnen worden verlengd, zei een woordvoerder van de vakbond voor zeelieden (NPO) op de radio. De tientallen eilanden zonder vliegveld hebben de meeste last van de staking van de vervoersdiensten over water. Daaronder zijn de geliefde vakantieoorden Patmos, Skopelos en Folegandros.

De havenpolitie verwacht echter geen al te grote problemen omdat de actie was aangekondigd en buitenlandse bezoekers bijtijds een alternatief konden zoeken. De rederijen verkochten al sinds vorige week geen kaartjes meer voor woensdag.