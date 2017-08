Erdogans AKP viert 16-jarig bestaan

De Turkse islamitisch-conservatieve regeringspartij AKP viert maandag de zestiende verjaardag van haar oprichting. Tijdens de feestelijkheden op het terrein van een pretpark in de hoofdstad Ankara wordt een toespraak van partijleider en president Recep Tayyip Erdogan verwacht. Meer dan 6000 gasten zijn volgens mediaberichten uitgenodigd.

Erdogan stichtte de AKP in augustus 2001 met een aantal politici, onder wie Abdullah Gül, Erdogans voorganger als president. De AKP won de absolute meerderheid bij de parlementsverkiezingen in 2002 en is sindsdien aan de macht.