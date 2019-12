Erdogan zoekt naar manier voor terugkeer Syrische vluchtelingen

De Turkse president Recep Erdogan zoekt naar een manier om een miljoen vluchtelingen uit Syrië naar een vredeszone in het noorden van dat land te verhuizen. Dat moet op vrijwillige basis maar wel binnen korte tijd, zei Erdogan dinsdag tijdens een wereldforum voor vluchtelingen in Genève.

Turkije creëerde de zone in Syrië langs de grens met Turkije met een militaire operatie en in overleg met de VS en Rusland. Op last van het land moesten alle Koerdische strijders het gebied verlaten. In de zone zijn al 371.000 Syrische vluchtelingen aangekomen. „We moeten een formule vinden om vluchtelingen, die naar Turkije reisden, naar hun vaderland terug te laten gaan”, aldus de Turkse president.

In Turkije zijn nu ongeveer 3,7 miljoen Syrische vluchtelingen.