Erdogan: YPG nog steeds niet weg uit Syrië

De Koerdische milities van de YPG hebben zich nog steeds niet volledig teruggetrokken uit de zogenoemde veiligheidszone in het noorden van Syrië langs de grens van Turkije en worden daarbij ook nog steeds geflankeerd door het Amerikaanse leger. Dat beweerde de Turkse president Recep Tayyip Erdogan in een toespraak tot parlementariërs.

Rusland en de Verenigde Staten houden vol dat in het gebied geen Koerden meer aanwezig zijn. Turkije beschouwt de YPG, die de VS in Syrië hielp om terreurorganisatie IS te verslaan, als een terroristische organisatie.

Turkije, de VS en Rusland kwamen eind oktober, overeen om na het vertrek van de Koerden in het grensgebied een veiligheidszone in te richten. Dat was kort na het besluit van de Amerikaanse president Donald Trump om de Amerikaanse troepen in het gebied terug te trekken.