Erdogan wil nieuwe verkiezingen Istanbul

De Turkse president Recep Tayyip Erdogan heeft er zaterdag nogmaals op aangedrongen dat lokale verkiezingen in Istanbul worden overgedaan omdat ze niet goed zijn verlopen. Bij de verkiezingen van eind maart werd de kandidaat van oppositiepartij CHP gekozen tot burgemeester van Istanbul, ten koste van de AK-partij van Erdogan.

Erdogans hernieuwde oproep komt vlak voor de verwachte beslissing van de centrale kiesraad over het beroep dat de AK-partij al had ingesteld tegen de verkiezingsuitslag. Maandag hakt de kiesraad daar waarschijnlijk een knoop over door. Zaterdag herhaalde de Turkse president dat zich bij de verkiezingen onregelmatigheden hebben voorgedaan. Vlak na de verkiezingen sprak hij van „georganiseerde misdaad” die invloed had op de stembusgang.

CHP-leider Kemal Kilicdaroglu beschuldigde de AK-partij er vrijdag al van politieke druk op de kiesraad uit te oefenen, maar Erdogan verwierp die kritiek zaterdag. Zijn partij zou alleen maar haar recht willen halen.