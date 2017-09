Erdogan wil meer EU-geld voor vluchtelingen

De Turkse president Recep Tayyip Erdogan vindt dat de internationale gemeenschap een grotere financiële bijdrage moet leveren aan de opvang van Syrische vluchtelingen in zijn land. Vooral de EU schiet tekort, zei hij bij de algemene vergadering van de Verenigde Naties.

In Turkije bevinden zich meer dan 3 miljoen Syrische vluchtelingen. De kosten van de opvang worden volgens Erdogan vooral door Turkse schouders gedragen. Ankara gaf tot dusver al zo’n 25 miljard euro uit aan vluchtelingenhulp, becijferde de Turkse leider.

De EU stelde Ankara financiële ondersteuning in het vooruitzicht als onderdeel van de vluchtelingendeal. Dat geld was bedoeld om gevluchte Syriërs in Turkije te helpen. Volgens Erdogan hield Brussel de hand op de knip. „De EU heeft maar 820 miljoen euro gestuurd van de 3 miljard die was beloofd”, zei hij.