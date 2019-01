Erdogan weigert adviseur Trump te ontmoeten

De Turkse president Recep Tayyip Erdogan weigert in gesprek te gaan met John Bolton, de veiligheidsadviseur van Donald Trump, die nu in Ankara is. Erdogan is boos dat de VS veiligheidsgaranties willen voor hun Koerdische bondgenoten in de regio.

Bolton zei zondag dat Washington de Amerikaanse militairen pas volledig kan terugtrekken uit Syrië als Turkije veiligheidsgaranties geeft voor de Koerdische YPG-milities in het land. De VS vochten samen met de YPG tegen de terreurgroep Islamitische Staat (IS), maar Turkije beschouwt de milities als een verlengstuk van de Koerdische terreurbeweging PKK.

Erdogan noemde de voorwaarde van de VS voor vertrek uit Syrië „een grote fout”. Hij zei dat Turkije voorbereidingen treft voor het aanpakken van IS in het noorden van Syrië. Hij benadrukte dat IS samen met „andere terreurgroepen” zal worden uitgeschakeld.