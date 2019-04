Erdogan verdedigt deportatie Armeniërs

De Turkse president Erdogan is fel uitgevaren tegen Frankrijk over de erkenning van de Armeense genocide die in het toenmalige Ottomaanse Rijk op 24 april 1915 begon. Frankrijk heeft dit jaar voor het eerst 24 april als een officiële gedenkdag voor de volkerenmoord benoemd.

Erdogan herhaalde in een toespraak het Turkse standpunt dat die volkerenmoord nooit heeft plaatsgehad. Het was in de oorlog die woedde een deportatie van de vijandige „Armeense bendes” en hun achterban en „in die tijd een zinnige maatregel”, aldus Erdogan. Hij herinnerde eraan dat Frankrijk „dat onrust stookt en anderen de les wil lezen” zelf de dood van miljoenen Algerijnen op haar geweten heeft (1954-1962).

Een poging Armeniërs in het Ottomaanse Rijk uit te roeien begon in april 1915 met als dekmantel de Eerste Wereldoorlog, zo stelt de Armeense bevolking.